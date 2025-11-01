Mendiberri: “El Gobierno dispuso que un porcentaje de energía debemos comprárselo a CAMMESA” (audio)

1 noviembre, 2025 0

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/11/MARISA-MENDIBERRI-1-11-2025.mp3

En la Asamblea General Ordinaria de CELTA, Marisa Mendiberri dijo “el Gobierno Nacional dispuso que un porcentaje de Energía Eléctrica debemos comprárselo a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Económico) y el otro a las comercializadoras”.

Por otro lado, la Presidenta del Consejo Administrativo en diálogo con LU 24 aseguró que “de esta forma, nos obligan a salir al mercado eléctrico”

En referencia a la asamblea de delegados dijo: “todos se comprometieron en hacer el esfuerzo necesario para que la institución continúe vigente. Se aprobó la Memoria y Balance, la gestión del Consejo y pudimos abordar varios temas”.

“Nos pone muy contentos ver que los asociados se acercaron demostrando su preocupación, todos tenemos el interés de trabajar por y para mejorar nuestro servicio”, concluyó.

Volver