Mendocino festeja sus 85 años en la Corvina: “Quiero sacarme una foto con Morante”

12 febrero, 2022 Leido: 110

Ernesto Aveiro, de San Rafael Mendoza, viajó más de 1000 km. para pasar su cumpleaños N° 85 en Claromecó y ser parte de la Corvina Negra. “Nunca he enganchado ni siquiera una ojota, hoy cumplo 85 años”, dijo.

“Yo ya estoy anotado desde diciembre, vine en un Taunus 79 con un matrimonio amigo” señaló y agregó que “las otra veces que he venido no he visto a la persona del Ford A, quiero sacarme una foto con Morante”.

Volver