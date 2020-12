Menem sufrió un fallo renal y está grave en coma inducido

A dos semanas de haber ingresado al Sanatorio Los Arcos, el ex – presidente Carlos Menem sufrió una falla renal en las últimas horas y se encontraría en grave estado, tras haber ingresado en coma inducido.



La salud del ex mandatario, de 90 años, preocupaba desde hace varios días y su situación habría empeorado, a pesar de que su familia no comunicó nada oficial.

Según pudo averiguar el portal Infobae, le habían realizado diálisis y estaba previsto para volver a repetirlo este jueves.

“Mi papá está luchándola”

Zulemita, la hija de Carlos Menem, dijo al respecto: “Papá está luchándola, estamos acompañándolo. Somos creyentes y nos encomendamos a Dios todo poderoso”.

