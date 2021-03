Mensaje del Centro de Jubilados por el Día de la Mujer

“Hay que escuchar a la razón, pero dejar hablar al sentimiento”.

La cita corresponde al empresario italiano Roberto Ricci, nacido en 1908, y refleja con precisión lo que la actual conducción del Centro de Jubilados intenta llevar a la práctica.

Por un lado, la razón estricta para ajustarse a las necesidades y requerimientos que la institución tiene, a los efectos de sostener aquello que nuestros predecesores supieron realizar y hoy es una realidad incontrastable.

Pero lo precedente no exime del sentimiento por aquellas necesidades y requerimientos que los asociados tienen que no son pocos teniendo en cuenta la situación que afrontan los adultos mayores.

Y lo decimos en ocasión de la especial celebración del Día de la Mujer, que para nosotros es simplemente una jornada tendiente a manifestar más expresamente lo que a diario pregonamos y hacemos.



La participación de la mujer en nuestro Centro ha sido una constante a lo largo de la historia, desde la formación misma allá por fines de la década del 50.

Su contribución ha sido fundamental, y lo sigue y seguirá siendo. No podemos imaginar a nuestra institución, como así al desarrollo del país mismo sin la participación de las mujeres, hacedoras especiales de la identidad nacional.

Para nosotros es un simple formulismo adherir a este Día de la Mujer, pues hacemos un culto diario del reconocimiento de la acción femenina en todos los órdenes.

Quizás cabe reclamar por que se resuelvan todos aquellos obstáculos, incluyendo la violencia, que se interponen a una civilizada convivencia.

Visita

Horas atrás se produjo la visita a nuestro centro de la Diputada Rosío Antinori, quien se reunió con la actual conducción de la institución.

Fue impuesta de la situación actual, los proyectos futuros y se procedió a una recorrida de las instalaciones, quedando la legisladora gratamente impresionada por la estructura disponible.

Recordemos que Antinori, sin existir requerimiento previo, gestionó y otorgó un importante subsidio al Centro que fue destinado a cubrir gastos de mantenimiento de las instalaciones.

