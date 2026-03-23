Mensaje del PJ tresarroyense por el 24 de marzo

23 marzo, 2026 24

El Consejo del Partido Justicialista de Tres Arroyos emitió un comunicado para referirse al 50ª aniversario del Golpe de Estado de 1976 en el que indica lo siguiente:

“El 24 de marzo no es un día más, un feriado, una fecha, una marca en el calendario. Esta fecha remite al último golpe de estado de 1976, donde decenas de miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, robadas, exiliadas, que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Es distinto porque son 50 años, medio siglo de lucha, por el contexto político nacional actual, por el avance en contra de los derechos, por la instalación de una narrativa que pretende “vender” a las nuevas generaciones que los crímenes de la dictadura son cosas del pasado, que hay que terminar con el tema, el discurso del silencio, el negacionismo, la relativización y hasta la reivindicación de lo ocurrido durante la dictadura; y también porque se cumple medio siglo de conmemoración, convirtiéndose en un hito de fuerte disputa simbólica y reafirmación democrática.

¿Por qué no Olvidar? Porque la memoria se construye, se sostiene y se defiende todos los días, no para vivir en el pasado, no para perpetuar un ánimo social irreparable, pero sí para tener presente los errores cometidos y las consecuencias terribles que dejaron los tiempos de aquel infierno, de las huellas, los efectos que aún perduran y tienen implicancia en lo que ocurre en la sociedad; no olvidar porque hay una generación de sobrevivientes que no han perdido la memoria. El olvido, el silencio y la ignorancia ganan terreno. No olvidemos que un pueblo que no tiene memoria tampoco tiene futuro.

Nunca Más

Fueron 30.000, fue genocidio.

Tengamos memoria, busquemos la verdad, exijamos justicia.”

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