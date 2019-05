Meo Guzmán admitió que la cuestión electoral tendrá impacto en la discusión de las cuentas

El presidente del Concejo Deliberante, Matías Meo Guzmán, anunció que la sesión extraordinaria en que se discutirá la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal 2018 se hará mañana a las 13, y admitió que aunque no es lo ideal, seguramente se mezclará lo electoral en el debate. “Estamos cerca de la definición de candidaturas y eso se cuela en distintas discusiones, cada día más, y esto es inevitable, pasa en todos lados. Va a estar presente esa mirada y quizá no sea lo más saludable, como sí lo sería una mirada política respecto de cómo queremos que se administre el municipio, pero no una búsqueda de ventaja electoral a partir de algún posicionamiento”, consideró.

“La del Presupuesto fue una negociación más ardua; en este caso el debate es de otra naturaleza, lo que han hecho los bloques es analizar técnica y políticamente qué cuestiones les parecen bien o mal incluso respecto de la Rendición de Cuentas 2017, que fue rechazada por la oposición. Con respecto a Cambiemos, se ha venido manifestando una crítica a la forma de administración municipal en sucesivos análisis de las cuentas, incluso en años anteriores el radicalismo también la rechazó. Y en cuanto a lo técnico, el año pasado se observaron cuestiones puntuales que todavía están pendientes de resolución por parte del Tribunal de Cuentas”, sostuvo Meo Guzmán.