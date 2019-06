Meo Guzmán: “Me sugirieron una licencia para no hacer ‘ruido’ pero elegí dejar mi banca”

“Yo venía madurando esta decisión hace bastante tiempo porque de hecho voy a seguir con mi vida en otra ciudad, pero también los momentos tienen que ver con una cuestión consensuada, porque no quería hacerlo en medio de una campaña electoral para que no tuviera ninguna implicancia. Tampoco quise entorpecer las negociaciones que venía llevando a cabo el espacio, por eso lo hice esta semana cuando ya se conocen las candidaturas”, explicó.

Sobre la reacción del espacio por el que fue elegido en 2017, aseguró que “los que están en política y me conocen saben que venía pensándolo, así que no hubo inconvenientes”. En este sentido, aseguró que su ausencia en la presentación del candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Gustavo Oosterbaan, se debió “a que estaba en La Plata, por eso no estuve. Esta es una decisión estrictamente personal y familiar, habrá lecturas políticas seguramente pero esta es una elección de vida. Y cuando me sugirieron en algún momento tomar una licencia para no hacer tanto ‘ruido’, decidí que lo mejor era renunciar a la banca y que asuma otro integrante de la lista que, como yo, fue elegido para ese rol”.

Finalmente, hizo un balance positivo de su vuelta a Tres Arroyos, en el que destacó sobre todo su paso por la UDAI local de ANSES. “Fue una experiencia que me encantó y me enorgullece haber transitado. Por eso estoy agradecido con ellos por darme visibilidad y hacer posible que estuviera acá, y también con la gente que me dio la posibilidad de ingresar al Concejo. Quiero mucho la ciudad, pero la vida me puso frente a esta decisión”, señaló. Respecto a lo político, volvió a marcar sus diferencias “sobre todo con políticas públicas del Gobierno nacional, sobre las que sigo pensando igual”.

El trámite oficial

La renuncia de Meo Guzmán tendrá que se aprobada por el Concejo en la sesión de mañana, que se realizará a las 13 y que él mismo presidirá hasta que se ponga a consideración su dimisión, para luego darle lugar a su sucesor Enrique “Ticho” Groenenberg. Asumirá una banca por Cambiemos la orensana Marisa Marioli, al parecer por alguna incompatibilidad con un cargo docente que tendría Carolina Elisiri.

En la vicepresidencia del Concejo quedará la vecinalista Claudia Cittadino.