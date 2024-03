Meraki Neumáticos tendrá su stand en la Fiesta del Trigo

Cristian Jacobsen, de Meraki Neumáticos, estará presente en la 55º edición de la Fiesta del Trigo dónde ofrecerán sus productos y servicios todo el público. En comunicación con LU 24, Jacobsen brindó detalles sobre esto.

“Estamos en el rubro hace 15 años y constituidos como empresa hace 5 años. Somos nativos de Tres Arroyos, pero estamos instalados en Cañuelas. Nos especializamos en el trabajo de reconstrucción de neumáticos para camiones, viales, y todo lo que es maquinaria agrícola”, comentó Jacobsen.

Y enfatizó: “El trabajado de re-capado, se reutiliza la cubierta usada y se la reconstruye a nueva. Es un proceso que lleva de 7 a 10 días, no se puede hacer en autos, pero ahora lo estamos implementando en camionetas. Son más que nada para aquellas de uso de trabajo, no a altas velocidades”.

Además, explicó que este proceso se puede hacer “Dependiendo la marca, y si se saca a tiempo, que no llega a las mallas metálicas, se puede hacer dos o tres meses. La vida útil de la cubierta se extiende bastante, tenemos un parámetro de los últimos tres años acerca cómo ha crecido este rubro particular y ha sido realmente mucho, por la situación económica del país.”

