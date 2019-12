Meraki se consagró a nivel nacional y clasificó al All Dance International

La compañía tresarroyense de danzas árabes Meraki, que desde hace dos años representa a la Sociedad Siria, se clasificó para el All Dance International tras ganar ayer el All Dance Argentina.

En el pasado mes de septiembre, sus integrantes compitieron en la selectiva del Taad en Bahía Blanca, donde lograron avanzar al certamen nacional. Ahora se presentaron en el microestadio de la Sociedad Alemana en Villa Ballester y clasificaron con el primer puesto Corybant en Danzas Árabes, división grupo adulto modalidad folklore árabe al All Dance International. Participaron con un kawleeya que es un folklore iraquí.



Las próximas fechas serán Panamá, Roma (Italia) y Orlando (Estados Unidos). “Estamos muy contentas, porque ya habíamos ganado al llegar a las nacionales y clasificar a un internacional era impensado”, destacaron.

Quienes participaron este viernes fueron Elizabeth Asef, Sofía Eseiza, Magalí Vega y Melina Swaels. Cabe señalar que en el grupo hay dos participantes más que estuvieron haciendo el aguante y ayudando en los ensayos pero no pudieron viajar.

