Mercado automotor: “el año pasado fue horrible y este pinta ser peor”, afirman desde Lago

“El año pasado fue horrible y este pinta ser un poquito peor”, afirmó por LU 24 el gerente de Lago S.A. concesionario oficial Chevrolet, Pablo Raponi, sobre el mercado automotor y reveló que “Tres Arroyos está patentando cerca del 35 por ciento de lo que se patentaba en buenas épocas”.

Explicó que hay “muy poca disponibilidad de productos así que hay que administrar los poquitos autos que hay para distribuirlos en los poquitos clientes que se tiene. Está entrando muy poca mercadería”.

“Nosotros venimos regulando, fábrica te de una cierta cantidad de vehículos y lo que sacás es proporcional a eso. En consecuencia, lo que te van facturando vas de a poco liberando unidades a la venta. Los aumentos de precios van escalando más allá de la gran inflación que tenemos, la verdad que es complicado, no se ve la luz al final del camino, al corto plazo la situación no va a mejorar.

Si bien confirmó que “planes de ahorro se están vendiendo”, advirtió que “Tres Arroyos está patentando cerca del 35 por ciento de lo que se patentaba en buenas épocas. Todo está condicionando a ese pequeño mercado”.

“Hay faltantes de pick up, es el problema más grande que tenemos. General Motors tiene parte importante de sus productos importados desde Brasil, México y demás, es muy poca nuestra producción nacional. Autos no hay porque no hay dólares para liberarlos en la Aduana”.

En tanto, aseguró que “problemas de repuestos aún no tenemos” y que los vehículos usados “se están vendiendo bien”.

