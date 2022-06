Mercado inmobiliario: Escasez de oferta en alquileres de casas en la ciudad

11 junio, 2022 Leido: 33

El martillero Eduardo Miqueleiz fue consultado por LU 24 respecto a la difícil situación que se presenta en el mercado de alquileres de viviendas.

“Con los departamentos se cubren parte de necesidades pero para una demanda de mayor cantidad de habitaciones, no hay oferta suficiente ante la gran demanda, dijo”.

“Lo que más está complicado es alquilar viviendas de 2 o 3 dormitorios, en los departamentos con la gente que se traslada, se van favoreciendo en el mercado”, remarcó.

“Los inquilinos siempre se ven complicados con las reformas de las leyes; pero los propietarios deciden vender, se ha desalentado el alquiler por la poca rentabilidad que tienen los mismos, aunque se reciben muchas consultas, la gente busca pero no encuentra, salvo en departamentos, pero en casas de otras dimensiones, es difícil de abastecer el mercado. Los valores se han ido ajustando pero no satisfacen a los propietarios, tal vez pierdan plata respecto a otras inversiones, seguramente”, sostuvo.

Al no haber créditos bancarios accesibles y las viviendas están tasadas en dólares por lo que la amortización hipotecaria no va, tienen que tener un súper sueldo para poder acceder a una casa digna”, concluyó.

Volver