Mercado laboral en Tres Arroyos: análisis desde el Ministerio de Trabajo

27 noviembre, 2025 0

El Delegado Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia Roberto Escudero en diálogo LU 24 hizo un balance sobre las desvinculaciones laborales en nuestra ciudad y dio precisiones de lo ocurrido durante el mes en curso.

Las mismas se dieron en distintos rubros, pero se consideran normales, según explicó el funcionario, quien mencionó que “en la Provincia han cerrado firmas importantes como Whirlpool, Yaguar y Frávega y, en Tres Arroyos, obviamente la preocupación está”.

En lo que hace a su cargo, dijo que “en mi trayectoria he vivido situaciones similares, pero en estos tiempos es intempestivo el cierre de las fábricas, la ley prevé normas para ver si más adelante se retoma el funcionamiento, pero en estos casos han optado por el cierre sin acudir a esos caminos, sin prever lo que dice la norma como alguna alternativa, eso es raro, porque a la industria no le alcanzaría con una baja de costos”.

Sobre el caso de la empresa Mustard, que cerró en el Parque Industrial local, Escudero dijo que “se cumplió con lo pactado; se pagó un plus a través del sistema del Ministerio, más allá de lo desafortunado que es que quedaron familias sin trabajo, pero cumplieron”.

“En el caso de Frigorífico Anselmo, todavía no se ha decretado la quiebra, pero hay casos en que se han considerado despedidos o han renunciado pero la reactivación que es la esperanza de todo el sector se demora, aunque están vigentes las tratativas”, informó.

“Siempre aclaramos que el Ministerio es una de las entradas de la extinción de relaciones laborales o de los despidos, y el Tribunal de Trabajo tiene a cargo las homologaciones, acuerdos o desvinculaciones también, y por supuesto la AFIP debe tener la información de las altas y bajas, y a veces no nos enteramos de quienes han sido despedidos o se han desvinculado de sus fuentes de trabajo”, concluyó.

