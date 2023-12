Mercantil Andina, entre el temporal y el DNU de Milei

22 diciembre, 2023

Andrés Quantin, gerente general de la Mercantil Andina, habló este viernes por la mañana con LU 24 y comentó acerca de las coberturas luego del temporal que azotó a Tres Arroyos y la zona el fin de semana pasado, como así también se refirió al último DNU y su afectación en este rubro particular.

En tal sentido, Quantin explicó: “fue un temporal generalizado en todo el país. La cobertura de seguro se basa en que, quién tiene cobertura de hogar tiene cubierto todo lo que es techos y los daños de la vivienda. Además, en el caso de los árboles que hayan caído arriba de un árbol tiene que ver con el seguro y daño que tenga el auto, si es uno ante todo riesgo o parcial, daños totales o una cobertura de terceros completo también lo cubriría.”

Por otro lado, y acerca del DNU lanzado por el presidente Javier Milei y su afectación en las compañías de seguros, detalló: “todavía no hemos visto nada que toque el seguro, pero hay que esperar la reforma anunciada del Código Civil y Comercial. Por ahora no, y permite la libre contratación de seguros en moneda dólar o peso, pero no hay cambios significativos. Además, por ahora, lo que aumentaron fueron los bienes asegurados, que es otro de los problemas que sucedió en el temporal, la desactualización.”

Finalmente, sobre el rumor de las modificaciones en el seguro obligatorio de autos y la VTV y concluyó: “sé del rumor y hay muchos más, pero la información que yo tengo es que todo va a seguir en la misma tónica. Quizás algunas modificaciones en quiénes puedan vender seguros, pero hay una ley de tránsito y cumple una función social. No se puede dejar liberado a que la gente no lo contrate porque esto puede generar daños a un tercero.”

