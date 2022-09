Mercantil Andina: la falta de agua tendrá impacto en la suscripción de seguros de fina

Guillermo De Piero, jefe nacional de Riesgos Agrícolas de Mercantil Andina, indicó hoy que la compleja situación de la producción agropecuaria por la falta de agua tendrá su impacto en la suscripción de seguros para la cosecha fina. “En esta zona estamos un poco mejor, pero en otras zonas donde Mercantil Andina es fuerte, como Santa Fe, hay cultivos que no se han sembrado directamente. El panorama no es alentador; nosotros suscribimos desde aquí todo el país, pero además tenemos mucha presencia en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, que en este momento está sufriendo incendios con consecuencias graves aunque no impactan de lleno en las zonas más productivas”, describió.

“La última campaña fue muy buena, tuvimos un crecimiento de un 20% en superficie y un 30% en volumen de primas, lo que nos permitió colocarnos en un quinto lugar en el mercado de seguros agropecuarios en el país, lo que sin duda es un orgullo para Tres Arroyos. Por lo que estamos dispuestos a acompañar nuevamente a los productores en un año tan complejo desde lo climático. El productor es optimista, y con poco que mejore la situación estará trabajando de nuevo en lo suyo”, concluyó De Piero.

