Mercantiles harán una cancha de fútbol sintético y un SUM para 250 personas

5 agosto, 2026 0

En el predio que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en cercanías de la Sociedad Rural, de una hectárea y tres cuartos de manzana, lugar donde se proyectó el barrio de viviendas que nunca pudo construirse por parte del Instituto de la Vivienda.

Según dijo a LU 24 Roberto Di Palma, Secretario General de la entidad, “pensamos colocar luego de nivelar el terreno, en esos tres cuartos de manzana una cancha de fútbol sintético y construir un Salón de Usos Múltiples para 250 personas”.

La idea es que la utilicen los afiliados que juegan al fútbol e incluso quienes lo hacen en la Liga que estén dentro del Sindicato.

Di Palma expresó que “el tema será tratado en la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante, para derogar una antigua ordenanza y se contaría con los votos necesarios para su aprobación”.

Mencionó además que hay “dos anteproyectos que estamos analizando”.

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