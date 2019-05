Mercantiles se adhieren al Paro Nacional de la CGT

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio, Roberto Di Palma, anunció que el gremio a nivel nacional ha decidido adherirse a la medida de fuerza dispuesta por el CGT.



“Se resolvió la adhesión del gremio a nivel nacional a la medida de fuerza, producto de que la inflación ha producido un deterioro importante de los ingresos de los asalariados y de la gran desocupación. Son los dos motivos por los cuales llamamos a la reflexión del gobierno para que cambien el rumbo”, dijo a LU 24 Di Palma esta mañana.

Di Palma indicó que los trabajadores tienen el derecho a elegir si ir o no a trabajar ese día y agregó: “Si la gente no tiene ingresos más difícil va a ser que se reactive la actividad. Hicimos relevamiento de precios y una familia tipo necesita unos 34 mil pesos para vivir y pagar servicios. Es momento de reclamar. No están acertando el rumbo en cuanto al ingreso y disponibilidad para la gente. Es una forma de hacer ver al gobierno, que la situación no está por el camino que tenía que darse”.