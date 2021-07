Mercedes Moreno aseguró que hay una fuerte voluntad de unidad dentro del peronismo

13 julio, 2021 Leido: 190

Luego de las elecciones del 2019, en la que fue candidata a intendenta, Mercedes Moreno, no ha desaparecido de la escena política local, ya que ha continuado trabajando en lo que respecta a las cuestiones de género y diversidad. En comunicación con LU24 y consultada por la posibilidad de lograr una unidad en el peronismo de cara a las próximas elecciones, sostuvo que “hay una fuerte voluntad de unidad” y además aseguró, que los dirigentes sabrán volcar en las listas a los mejores representantes de este espacio para que puedan formar parte del Concejo Deliberante.

Mercedes Moreno, aseguró que desde el partido político que representa, el objetivo principal hoy es “seguir construyendo el proyecto que queremos para Tres Arroyos, un proyecto que incluya los diferentes sectores, dirigentes y militantes del peronismo de este dispuesto a renovar la gestión de la ciudad y el legislativo también”. Consultada por la posibilidad de una única lista, y luego de las últimas reuniones que se han llevado a cabo para intentar que el peronismo se encuentre unido en las próximas elecciones, comentó que “no he participado de las reuniones, pero entiendo que hay una fuerte voluntad de unidad”.

Asimismo, recordó, que en las elecciones del 2019 se logró un muy buen resultado considerando que “fue una propuesta diferente que la ciudadanía respaldó en las últimas elecciones, que obviamente no ganamos, pero tuvimos una muy buena cantidad de votos y además hubo un gran equipo gente acompañando, militando, profesionales, comerciantes, estudiantes, juventud, acompañando esta propuesta de unidad del peronismo”.

Resaltó, además, que “lo que pensamos es que la unidad debe trascender en la coyuntura electoral y poder consolidarse en un proyecto político, que trascienda a la construcción de la lista”, a pesar de que es un paso esencial el asunto de encontrar los candidatos que representen al partido político, Mercedes Moreno advierte que lo que se está priorizando desde este espacio es “apuntar a la construcción de un proyecto”.

Para finalizar, la ex candidata a intendenta, fue consultada por la posibilidad de formar parte de la lista de unidad peronista y expresó “todavía faltan muchas reuniones, yo no antepongo mi cuestión personal a ningún armado, las agrupaciones, los dirigentes sabrán elegir a los mejores representantes para esta lista”.

Volver