Mercedes Moreno confirmada en Salud: “conozco las problemáticas del sistema”

6 noviembre, 2023



La doctora Mercedes Moreno estará al frente del área de salud en el gobierno de Pablo Garate a partir del 10 de diciembre.

Este lunes, en diálogo con LU 24 se mostró “muy contenta, no sólo en lo personal sino por formar parte de este equipo, ya que lo hemos soñado durante mucho tiempo”.

En lo que se refiere a su futura gestión, Moreno dijo que “lo que tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que se han hecho bien y son un punto de partida para nuestra gestión, con nuestro perfil; concretamente en mi área hay mucho a trabajar, porque el sistema de salud pública tiene al Hospital y a los once CAPS de Tres Arroyos y las localidades, donde mucha gente viene trabajando: profesionales y no profesionales, por lo que tenemos que ir adecuando a la nueva población que tiene Tres Arroyos con más tecnología. Iremos avanzando en las áreas, pero son áreas sensibles y ha sido un tema durante la campaña la guardia pediátrica de la que nos ocuparemos”.

“Tengo 30 años de vida profesional hace 20 que trabajo en Tres Arroyos, pertenezco al sistema público de salud, y conozco las problemáticas que se ven, a la gente que viene a consultar, la gente de los barrios, y a equipos que trabajan muy bien, muy comprometidos con su trabajo, toman la tarea con mucho compromiso, con alegría, y eso es fundamental”, expresó.

“Iremos analizando las diferentes áreas del Hospital, y recién hoy nos están entregando información concreta; tuvimos una reunión hace unos diez días así que iremos avanzando de a poco”, dijo.

“Salud es un area en el que el panorama no va a ser sencillo, tenemos un panorama de país absolutamente distinto de un candidato a otro en el balotaje, esperamos poder aplicar el perfil de país de nuestro candidato Sergio Massa”, manifestó.

“Pablo Garate hablo de una situación difícil del municipio, que plantea el desafío de asentar muchas áreas en la salud pública para innovar y trabajar en ese sentido”, concluyó.

