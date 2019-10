Mercedes Moreno: “De cada 10 personas, seis a siete no votan a Sánchez”

Mercedes Moreno, candidata a intendente por el Frente de Todos, dialogó con Oscar Ravella en “De 9 a 12” y aseguró que “entre seis y media y siete personas de cada diez no eligen a Carlos Sánchez para gobernar Tres Arroyos y esto es muy importante porque aparece mi figura, pero no por mí sino por lo que represento y por los equipos que me acompañan, como una opción real de gobierno. Hemos demostrado que tenemos la capacidad de hablar con la gente y para armar propuestas en temas que nos interesan mucho y son muy sensibles para los vecinos, como gas, cloacas y agua en los barrios; la posibilidad de que un trabajador pueda acceder a un plan de vivienda financiado por el Municipio, el apoyo a los clubes deportivos, centros culturales, la salud y el sistema de turnos y guardias, entre muchos temas sobre los que tenemos propuestas y las hemos compartido con los vecinos”.



“Es responsabilidad de todos los que estamos en política disminuir la grieta con mensajes que no sean agresivos y que busquen lo que tenemos en común en lugar de las diferencias”, dijo la actual concejal ante la mención de la existencia de la famosa “grieta” entre kirchneristas y partidarios del gobierno actual. Advirtió que su experiencia en el Concejo Deliberante demuestra “que se puede dialogar sin agresiones, y lo importante es aprender a hacer política sin enfrentamientos”.

Moreno compartió con la audiencia un saludo “para las madres vecinas de Tres Arroyos”, y dijo estar “muy esperanzada por cómo la gente ha expresado en las PASO la intención de cambiar el rumbo en la Provincia y en el país. Mucha gente se siente estafada por las promesas de Cambiemos, que ha dejado un país arrasado y una provincia que no ha funcionado. Este voto que se empezó a perfilar en las PASO, esperamos que se reproduzca con más contundencia este 27 de octubre”.

Salutación por el Día de la Madre

Por otro lado, Mercedes Moreno dejó en LU 24 un video en el que saluda a las mujeres y madres de Tres Arroyos, en su día.