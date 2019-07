Mercedes Moreno: “Es momento que Tres Arroyos tenga una intendenta mujer”

La pre candidata a intendente por la Lista 6 del Frente de Todos, Mercedes Moreno, visitó LU 24 y dio a conocer aspectos del trabajo de campaña para las PASO del 11 de agosto, “trabajando mucho, dando a conocer esta nueva opción que le damos a la gente para votar” según dijo.



“Se hicieron todos los intentos por ir en lista única y llegado el momento había otro grupo, por lo que iremos a las primarias y creemos que la lista nuestra representa la unidad después de haber estado un tiempo separados como sucede con la fórmula principal de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, expresó.

Moreno recordó que su participación en la política se inició en la militancia social junto a su esposo, Martín Goizueta en Florencio Varela, en una zona rural muy crítica, y puso como ejemplo que “una mujer dio a luz arriba de un carro, y ahí armamos un centro comunitario de salud que aún funciona, y en el año 2003 con Néstor Kirchner, nuestro trabajo cobró un sentido político ya que nos dimos cuenta que representaba nuestras ideas”.

La conexión con el vecino

Consultada sobre la conexión con el vecino, Mercedes Moreno dijo que “se plantean varias cosas: presentamos un equipo que es muy fuerte, muy sólido con gente de trayectoria intachable desde lo profesional, gente que viene o no del peronismo, mucha gente joven que trabaja incansablemente, y por otro lado, soy la única mujer candidata a intendente, y esto también se da en relación a la lucha que las mujeres han dado contra la violencia, por la ley de paridad, para lograr que tengan posibilidad de estudiar y desarrollar carrera profesional, todas estas luchas hacen que es momento que Tres Arroyos tenga una intendenta mujer”.

“La gestión actual sufre un desgaste de los cuadros, de los dirigentes, de los profesionales y estamos convencidos que Tres Arroyos puede estar mejor, con nuevos equipos y una mujer intendente”, acotó.

La planificación estratégica

“La primera decisión que voy a tomar tiene que ver con realizar un relevamiento de trabajo en cada una de las áreas, armando los equipos antes de asumir el diez de diciembre, con una planificación ajustada, porque el gobierno actual actúa frente a cuestiones puntuales, pero sin una planificación estratégica, como saber cuántas viviendas se necesitan en un barrio para dar soluciones habitacionales, cómo funciona el Centro de Salud, cuantos chicos concurren a la escuela, es decir, información certera como lo que preguntábamos a los directivos del hospital, respecto a las guardias activas o pasivas que se cumplen, y esa información no está disponible, por lo que debemos tener información certera y seguir hacia las cuestiones esenciales”, sostuvo.

Unidos luego de las PASO

“Estamos convencidos que el 11 de agosto a la noche el peronismo va a estar todo unido luego de tener la opción de elegir entre una lista o la otra, y en octubre creemos que en estas elecciones tendremos una muy buena oportunidad de trabajo, primero porque después de muchos años después del 11 de agosto va a haber una sola boleta, una sola lista peronista, cosa la gente reclamaba desde hace mucho tiempo”, expresó.

“Tenemos un escenario favorable y mucha expectativa”

Finalmente, Moreno opinó que la elección “nos coloca en un escenario favorable, por la expectativa que tiene la gente para que las cosas mejoren en el gobierno nacional, y haya un gobierno pensando en la gente, en el trabajo, en la juventud, en los Adultos Mayores, y en la provincia de Buenos Aires un gobernador como Axel Kicillof, una persona de trayectoria, inteligente y sencilla, y que la ha recorrido en estos tres años, ciudad por ciudad y pueblo por pueblo”, dijo y reiteró “tenemos un escenario muy favorable, y mucha expectativa por lo que va a pasar”.

Integrantes de la lista 6 en el Barrio Fonavi

El primer precandidato a concejal por el Frente de Todos Martin Garate, junto a integrantes de la lista 6 y el Diputado Provincial Pablo Garate se reunieron con vecinos del Barrio Fonavi, donde charlaron de situaciones que preocupan a los vecinos del barrio e hicieron fuertes reclamos que hacen constantemente al municipio sobre los servicios como cloacas, un servicio que históricamente no tienen los barrios, iluminación y mantenimiento de las calles y la seguridad, problemas que se ven fuertemente en la mayoría de los barrios y en nuestro distrito.

“Tenemos el objetivo de sacar adelante los barrios y que los vecinos no sientan que el municipio no los escucha, creemos que es necesario el compromiso de todos, creemos que con Mercedes como intendenta la realidad de los barrios va a cambiar”, sostuvieron.