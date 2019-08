Mercedes Moreno: “hemos formado un excelente equipo de trabajo”

Esta tarde visitó los estudios de LU 24 la precandidata a intendenta por la lista 6 del Frente de Todos Mercedes Moreno, acompañada por el diputado provincial Pablo Garate y el reconocido productor teatral y diputado nacional, Javier Faroni.

Moreno contó cómo se prepara para las elecciones PASO que se celebrarán este domingo y le dio un enfoque especial a la cultura, ámbito donde se desempeña el diputado Faroni.

En primer término, Pablo Garate contó que “la política a veces no deja muchos amigos, para mi Javier es un amigo después de muchos años. Hubo muchos momentos, buenos y malos, hoy estamos preocupados y ocupados por el tema de la cultura. Para nosotros es una muy buena idea que él nos acompañe”.

En tanto que Javier Faroni dijo que “estoy feliz de estar en Tres Arroyos, fue una de las pocas ciudades donde fui dos o tres veces fuera de mi sección. La verdad que estoy feliz porque las veces que vine hablamos de Cultura que a mí me encanta”.

Garate además indicó que “a nosotros nos une Tres Arroyos, nos juntamos por la ciudad. Vemos que hay muchas tareas pendientes acá, quien fuera nuestro candidato o candidata tenía que interpretar eso y las ganas que tiene el Frente de Todos. Yo siento una enorme alegría de haber acompañado a este proyecto, esto hay que decirlo antes de los resultados”.

Por su parte, la candidata a intedenta, Mercedes Moreno, manifestó que “las mujeres hemos estado al frente en infinidad de batallas, desde el plano familiar, privado e íntimo. Históricamente las mujeres hemos podido cargar batallas personales, familiares, comunitarias y sociales”.

“En estos tiempos donde la mujer ha dado un montón de luchas y ha dado un montón de luchas y ha surgido como protagonista, está bueno que Tres Arroyos tenga una mujer como candidata a intendente”, sostuvo Moreno, al tiempo que agregó que “estoy muy bien, muy tranquila y contenta con el equipo que estamos formando. Hemos hecho un excelente equipo de trabajo, viniendo todos de sectores distintos, tanto lo que son las agrupaciones peronistas como gente que nunca había militado”.

A lo que se apunta en Tres Arroyos según Moreno, es “la planificación estratégica, Tres Arroyos no tiene un plan estratégico de crecimiento. La gestión necesita información, no hay estadística y no se puede planificar en base a algo que no hay”.

“Trabajar en áreas claves como la salud, el desarrollo integral en los barrios, la cultura también aparece en este trabajo que queremos hacer desde las instituciones y también en los barrios”, agregó.

Además, Faroni sostuvo que “el día que los argentinos nos demos cuenta lo que podemos hacer con la cultura, vamos a ser un país insuperable. Hay que tener una estrategia, un diagnóstico, ver a donde se dirigen los destinos de la cultura”.

En tanto que Garate cerró diciendo que “el desarrollo en los barrios es muy importante, hay lugares sin gas, sin agua, si el criterio de lo nacional, provincial y municipal se comparte entonces se decide a donde se va”.