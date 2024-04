Mercedes Moreno: ”La gestión en salud es una gestión prioritaria”

22 abril, 2024

La Dra. Mercedes Moreno, Secretaria de Salud municipal, se refirió, a través de LU 24, a diversos aspectos de la gestión y también a la llegada de una ambulancia y sillas de ruedas, que fueron aportadas desde el Ministerio de Salud provincial en ocasión de la visita del gobernador Kicillof el viernes 19.

Sobre el vehículo, Moreno dijo que “es un ambulancia de alta complejidad, para derivación de pacientes. El Ministerio está trabajando con este tipo de recursos y logramos que una pudiera ser para Tres Arroyos; además, esta visita del viernes nos permitió concretar unas cuestiones directas, como fue la llegada de la ambulancia y ocho sillas de ruedas para el Hospital, que nos sirven para reponer las que teníamos, algunas muy viejitas”.

“El gobernador Kicillof dio el marco de trabajo que tienen con los municipios a partir de las políticas públicas y un Estado que tiene que estar presente, en este caso el Estado provincial tiene que estar presente para todos los bonaerenses y para todos los municipios”, sostuvo.

Sobre la provisión de medicamentos, y ante algunos faltantes que se producen, la funcionaria explicó que “como le sucede a la gente común, el aumento de medicamentos también alcanzó al Hospital; hay cuestiones que se van resintiendo, los medicamentos han aumentado mucho también para el Hospital; no han llegado por parte del Ministerio de Salud de Nación medicamentos para la presión y el Hospital ha tenido que comprarlos, y tampoco han llegado anticonceptivos para las CAPS”.

2000 consultas más que el año pasado

“Hablando con la jefa de estadística vimos que se ha abierto mucha historia clínica, de gente que antes no se atendía en el Hospital, porque no puede pagar la obra social voluntaria o la prepaga. Hemos hecho un análisis rápido entre lo que es febrero, marzo del año pasado y comparando con este año hay 2000 nuevas consultas”, explicó.

“Hay que estudiar bien cada una de las decisiones que se toman, analizar bien los números, sabiendo que la gestión en salud es una gestión prioritaria, y que va a repercutir con mayor gasto que se tenía previsto, por la inflación, es inevitable”, agregó.

“Estamos trabajando en equipo con la dirección del Hospital y el equipo de coordinación de los CAPS, viendo la agenda de turnos para que la gente no se quede sin atención, en un tema tan prioritario como es la salud teniendo en cuenta que el sistema de salud pública de Tres Arroyos tiene equipos de salud reconocidos a nivel regional y hasta nacional y todos estos equipos ponen a disposición su capacidad para brindar mejor atención a los ciudadanos de Tres Arroyos”, finalizó.

