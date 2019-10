Mercedes Moreno presentó un proyecto de mejora urbana para el centro de Tres Arroyos

La candidata a intendente por el Frente de Todos, Mercedes Moreno, y el exsecretario de Obras Públicas Sergio Legarreta presentaron un proyecto de mejoras urbanas para el centro comercial de Tres Arroyos, que prevé la intervención –a consensuar con los comerciantes de la zona- en Colón desde Betolaza hasta Maipú, y Chacabuco entre Hipólito Yrigoyen y Maipú.

“El sector comercial es muy importante desde el punto de vista económico, y sin embargo advertimos que no ha recibido ninguna propuesta concreta del gobierno municipal, que sí apoya a otros sectores como el campo y la industria. Lo que relevamos es que desde que yo soy chica, el centro comercial está como ahora, y en los últimos 24 años de gobierno vecinalista no ha habido ninguna inversión en mejorar sus calles. Hemos planteado esta propuesta con Augusto De Benedetto, de la Cámara Económica, que viene trabajando en este tema con CAME y hoy nos acompañan algunos de sus integrantes jóvenes, y la idea es aunar esfuerzos”, dijo Mercedes Moreno. Aludió asimismo a modernizar el centro “de acuerdo a las nuevas prácticas comerciales, que no son las mismas de hace 50 años”, e insistió en que la propuesta “es apenas eso, y esperamos que sea enriquecida por las ideas de los comerciantes”.

Respecto del financiamiento de la intervención urbanística, aseguró que “el valor de las tasas municipales tiene que ver con la contraprestación de un servicio, por eso planteamos la construcción de un círculo virtuoso entre el comerciante que paga la tasa unificada por actividad económica y el Municipio que la percibe, destinando una parte de lo recaudado en ese concepto para las mejoras en el centro”, fundamentó Moreno.

Las características del proyecto

El arquitecto Legarreta, en tanto, apuntó a la necesidad de modernizar el perfil urbano del centro comercial local, “priorizando al peatón como sujeto de derecho, con ensanchamiento de veredas y la colocación de elementos de mobiliario urbano para brindar confort y embellecer el entorno”. Mencionó varias ciudades con intervenciones similares, como La Plata, Mar del Plata, entre otras, y aseguró que se convocará al Colegio de Arquitectos.

Respecto de las ideas concretas que sustentan la presentación, hizo hincapié en la accesibilidad universal y describió, con imágenes que puso a consideración de los comerciantes presentes, “una intervención de máxima de Colón hasta Maipú, y otra de características algo diferentes en Chacabuco, consolidada como muy comercial, entre Hipólito Yrigoyen y Maipú”.

Para Colón se buscaría ensanchar las veredas con una banda lineal acondicionada con bancos, cestos, luminarias y eventualmente bicicleteros; y con un único nivel sin cordón, con pilonas –algunas iluminadas- que diferencien el sector vehicular. Esta calle se peatonalizaría los fines de semana, pero se prevé que no haya estacionamiento en estas dos cuadras y que la circulación de autos sea por dos carriles. Se colocarán distintos tipos de bancos y habrá rampas normalizadas y unificadas.

Para Chacabuco hay dos alternativas; una de las cuales prevé ensanchamiento de veredas con banda acondicionada con luminarias bajas para la acera y el frente de vidrieras, bancos y demás; un carril de estacionamiento y dos de circulación. Y la otra está pensada con la incorporación de una ciclovía, para apuntar a la tendencia del uso de la bicicleta como transporte urbano.