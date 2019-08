Mercedes Moreno: “Queremos dar un salto de calidad a la gestión municipal”

La precandidata a intendente por la lista 6 del Frente de Todos, Mercedes Moreno, visitó LU 24, y sostuvo que “la fuerza y el ímpetu tiene que ver con lo que uno recoge de la gente, somos un grupo de dirigentes que hemos sabido leer el escenario político y nos hemos unido, y la gente devuelve la alegría a pesar de la dificilísima situación que está viviendo”.



“Han visto en esta lista una verdadera opción, un equipo de trabajo de gente seria, eso es lo que hemos recogido recorriendo de punta a punta la ciudad y las localidades”, manifestó.

Recordó la figura de su padre, "Quico” Moreno, "quien integró varias comisiones en toda la ciudad, como ALPI, Amigos del Hospital y presidió el Foro de Seguridad, también tuve una hermana concejal, está toda la familia involucrada, con un fuerte sentimiento cristiano y democrático; no vengo de una familia peronista de cuna, pero si tienen que ver con estos principios cristianos, porque el peronismo y el cristianismo tienen cosas en común, y cuando me recibí empecé a militar, con los valores que me inculcaron, la lealtad, la voluntad y el sentimiento por el otro”.

Consultada sobre el perfil práctico que impulsaría en caso de ser electa, Moreno dijo que su propuesta “tiene que ver con la forma en que uno concibe al gobierno, en mi caso conozco lo que es la función pública, la gestión y estamos convencidos que se deben establecer objetivos claros para definir las políticas públicas y presupuesto que acompañen, controlar y tener capacidad de evaluar”.

“En ese sentido hemos diseñado cuestiones importantes, que tienen que ver con un futuro Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, con posibilidad de convenios y que pueda desarrollar proyectos en barrios que están muy postergados”, describió.

“Al tema de la salud lo conozco desde adentro, por lo que propongo otro sistema, con turnos muchos más ágiles que el habitual, integrando a los Centros de Atención Primaria de la Salud - CAPS para que descentralicen al Hospital, y poder referenciar al paciente desde la sala”, expresó.

“Las escuelas están con necesidades, hablamos de inclusión educativa y de los programas que permiten el acceso a la educación; promovemos el empleo joven, la posibilidad de participación de los jóvenes y también una Secretaria de Desarrollo Integral Comunitario, promoviendo el acceso al empleo, a la cultura, al deporte”, dijo Moreno.

El equipo

“Hay mucha gente acompañando la idea, en varias áreas, tenemos un equipo integrado por personas con conocimiento, hemos pensado en algunas cosas, como una mega secretaría de acción social, pero que a su vez tenga su descarga en las CAPS y en las localidades, que tenga prioridades que hoy no están, como un área de género, un área de juventud, y también creemos que niñez y discapacidad deben dejar el área de salud y pasar a acción social”, sostuvo.

“Un salto de calidad”

Finalmente, Moreno manifestó: “creo que hay que votar a la lista 6 porque la gente se ha sentido estafada, está muy mal porque el gobierno de Macri y Vidal no pudieron solucionar ningún problema, y en lo local queremos dar un salto de calidad para mejorar un montón de cosas, porque se necesita otra definición, otra manera de gobernar, pensando en la gente”.