(audio)Mercedes Moreno se refirió a la campaña de Vacunas Antigripales

En conversación con LU24 la Doctora Mercedes Moreno Secretaria de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, dio detalles sobre la campaña de vacunación antigripal.

“Los medios adelantaron esta noticia, la campaña se adelantó, las dosis llegarán este jueves a región sanitaria, para luego distribuirse en las distintas Localidades”, explicó y aseguró que “las primeras vacunas son para personas de mayor riesgo, primero el equipo de salud, segundo mayores de 65 años, mujeres embarazadas y bebés hasta 2 años, para terminar con personas de 2 a 65 años”.

“Dicha administración la realiza el Estado Nacional mediante el Ministerio de Salud, luego pasa por Provincia para ser repartida en los Municipios”, aclaró.

“Una vez que llegan a Tres Arroyos entre 24 y 48 horas cada dosis estará en cada Municipio, no sabemos que cantidad de vacunas llegarán, pero debemos esperar hasta la semana que viene para empezar a consultar”, concluyó.

