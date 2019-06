Mercedes Moreno: “Todavía falta para la unidad pero se tiene la esperanza que se va a lograr”

Tras participar del denominado “Almuerzo de Todos”, la concejal del Frente para la Victoria-PJ, Mercedes Moreno, dijo que “da la sensación que todavía falta para la unidad pero se tiene la esperanza que se va a lograr”. Asimismo, admitió que “es posible que haya una conversación pendiente entre “Cuto” Moreno y Pablo Garate”.



“Es una oportunidad histórica”

“Lo que planteé es que en ese almuerzo no estábamos todos y que en el peronismo tenemos que estar todos. Seguramente en estos últimos días coordinaremos las distintas reuniones y espacios para lograr una lista de unidad. Es una oportunidad realmente histórica para el peronismo y me da mucha esperanza que las elecciones en todas las provincias que se han dado hasta ahora han sido con listas de unidad con resultados formidables”.

“Cuestiones mínimas”

Al ser consultada sobre por qué aún no se ha llegada a un consenso, la militante de La Eva entiende que “son cuestiones mínimas que aparecen como muy relevantes en este momento pero nada indica que los dirigentes de Tres Arroyos sean muy distintos a los de Córdoba o Santa Fe”.

“Hay una conversación pendiente entre “Cuto” y Garate”

Finalmente, confió en que “se va a lograr la unidad, todavía falta. La lista se cierra el mismo día que se vence el plazo, así es la práctica del peronismo. Es posible que haya una conversación pendiente entre “Cuto” Moreno y Pablo Garate que, para los que estamos en el medio, aligeraría un montón el armado y las articulaciones”.