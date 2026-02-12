(audio) Mercedes Moreno y el detalle del plan de vacunación para Tres Arroyos

12 febrero, 2026 21

En una conversación con LU24, la Secretaria de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dra. Mercedes Moreno, brindó detalles sobre el avance de las campañas de inmunización en el distrito y las proyecciones para el período de otoño-invierno.

La funcionaria destacó que, si bien se mantienen las tareas habituales en todos los Centros de Atención Primaria (CAPS) y en el Hospital local, el foco inmediato está puesto en la protección de los recién nacidos y en la vigilancia de nuevas cepas virales que circulan a nivel global.

Uno de los ejes centrales de la campaña actual es la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La Dra. Moreno explicó que esta inmunización está dirigida específicamente a personas gestantes que se encuentran entre las semanas 32 y 36 de embarazo. El objetivo no es la protección directa de la madre, sino la transferencia de anticuerpos al bebé, garantizando que el recién nacido cuente con defensas contra la bronquiolitis y la neumonía durante sus primeros seis meses de vida, etapa en la que presentan una mayor vulnerabilidad.

Respecto a la vacunación antigripal, se informó que las dosis correspondientes a la cepa 2026 llegarán entre marzo y abril. La funcionaria subrayó que este año existe un seguimiento especial debido a una epidemia desatada en el hemisferio norte por una nueva variante del subtipo H2N3. Aunque aclaró que no se trata de una cepa más letal, sí ha demostrado ser altamente contagiosa. Una vez que las dosis estén disponibles, la prioridad de aplicación será para el personal de salud, mayores de 65 años, niños de entre seis meses y dos años, embarazadas y personas con patologías de riesgo.

En cuanto al dengue, Moreno recordó que la prevención domiciliaria mediante el descacharrío sigue siendo la herramienta fundamental. No obstante, señaló que la vacuna contra esta enfermedad está disponible para quienes deseen aplicársela, siempre bajo un sistema de inscripción previa a través de la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, tras lo cual se asignan los turnos y se envían las dosis al municipio de forma personalizada.

Finalmente, la Secretaria de Salud expresó su preocupación por la logística nacional de suministros, advirtiendo sobre recortes en áreas sensibles del Ministerio de Salud de la Nación que ya han afectado programas de tuberculosis y VIH. En este contexto, cerró con un mensaje contra los movimientos antivacunas, apelando a la responsabilidad social: “La vacunación es un acto de solidaridad; al vacunarnos no solo cuidamos nuestra salud, sino que protegemos a los más vulnerables que nos rodean”, concluyó.

Volver