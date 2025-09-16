Mercedes Moreno y la inscripción para la vacunación contra el Dengue en la Provincia

16 septiembre, 2025

La secretaria de Salud de Tres Arroyos, Mercedes Moreno, explicó en su dialogo con LU 24, que ya está en marcha la inscripción para la vacunación contra el Dengue en la Provincia de Buenos Aires.

A diferencia del año pasado, cuando sólo podían registrarse quienes habían tenido la enfermedad, ahora la convocatoria se amplió a todas las personas de 15 a 59 años, hayan cursado o no dengue.

La funcionaria aclaró que la inscripción debe hacerse a través de la aplicación “Mi Salud Bonaerense” o en la página del Ministerio de Salud provincial. La vacuna se aplica en los vacunatorios habituales y no requiere orden médica.

“Es gratuita, la ofrece el Ministerio de Salud de la provincia con dosis que provienen de Nación. Lo que se amplió es la franja etaria, pero en mayores de 60 años no está indicada porque no hay estudios de eficacia”, señaló Moreno.

Asimismo, detalló que la vacuna está contraindicada en embarazadas, personas inmunocomprometidas o en tratamientos que bajen las defensas, como quimioterapia o corticoides en altas dosis.

En cuanto a la situación epidemiológica, Moreno recordó que el brote del verano pasado fue menor al anterior, lo que permitió acumular stock de dosis y ahora ampliar la cobertura poblacional, aunque seguirán teniendo prioridad quienes ya hayan padecido la enfermedad.

