Mesa de Examen Final Región Sur para Bomberos en Claromecó
En las instalaciones de la EES N° 10 de Claromecó, se conformó este sábado la mesa examinadora para la evaluación final de Numerarios correspondientes a las Categorías IV, III y II del Sistema de Capacitación de Bomberos Voluntarios.
Del mencionado examen participaron 64 numerarios pertenecientes a los siguientes cuarteles de la Región Sur:
– Bomberos Voluntarios de Claromecó
– Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos
– Bomberos Voluntarios de San Francisco de Bellocq
– Bomberos Voluntarios de La Dulce
– Bomberos Voluntarios de Copetonas
– Bomberos Voluntarios de Oriente
– Bomberos Voluntarios de Marisol
– Bomberos Voluntarios de Indio Rico
– Bomberos Voluntarios de Reta
– Bomberos Voluntarios de Huanguelén
– Bomberos Voluntarios de Pigüé
Desde la Jefatura de Bomberos de Claromecó y directivos de capacitación de la Region Sur se felicitó a todos los aspirantes, por el compromiso demostrado en el proceso de capacitación, destacando el esfuerzo y la dedicación puestos de manifiesto para el fortalecimiento del servicio en cada una de sus jurisdicciones.
También se agradeció a las autoridades de la EES N° 10 de claromeco por la cesión de las instalaciones y a los miembros de la mesa examinadora por su labor.