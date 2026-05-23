Mesa de Examen Final Región Sur para Bomberos en Claromecó

23 mayo, 2026 47

En las instalaciones de la EES N° 10 de Claromecó, se conformó este sábado la mesa examinadora para la evaluación final de Numerarios correspondientes a las Categorías IV, III y II del Sistema de Capacitación de Bomberos Voluntarios.

Del mencionado examen participaron 64 numerarios pertenecientes a los siguientes cuarteles de la Región Sur:

– Bomberos Voluntarios de Claromecó

– Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos

– Bomberos Voluntarios de San Francisco de Bellocq

– Bomberos Voluntarios de La Dulce

– Bomberos Voluntarios de Copetonas

– Bomberos Voluntarios de Oriente

– Bomberos Voluntarios de Marisol

– Bomberos Voluntarios de Indio Rico

– Bomberos Voluntarios de Reta

– Bomberos Voluntarios de Huanguelén

– Bomberos Voluntarios de Pigüé

Desde la Jefatura de Bomberos de Claromecó y directivos de capacitación de la Region Sur se felicitó a todos los aspirantes, por el compromiso demostrado en el proceso de capacitación, destacando el esfuerzo y la dedicación puestos de manifiesto para el fortalecimiento del servicio en cada una de sus jurisdicciones.

También se agradeció a las autoridades de la EES N° 10 de claromeco por la cesión de las instalaciones y a los miembros de la mesa examinadora por su labor.

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