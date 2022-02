Mesa de Juventudes: “debemos afrontar el desafío y darle una solución al tema de la nocturnidad”, aseguró Ruiz

En el Salón Blanco del Palacio Municipal, se desarrolló este jueves una nueva reunión de la Mesa de Juventudes Políticas y concejales, con el fin de continuar abordando temas referidos a la nocturnidad en Tres Arroyos y en las localidades. Cristian Ruiz, edil por Juntos, dialogó con LU 24 y confirmó que hay puntos en común con los empresarios y referentes de los locales nocturnos, además habló sobre su visión en cuanto a la problemática que “afecta” al distrito desde hace varios años.

“La Mesa de Juventudes Políticas representa a los tres bloques. Lamentablemente no hubo concejales del Movimiento Vecinal y de Todos, pero estuvo la representación del Ejecutivo a través de la Directora de Políticas para la Juventud, y por supuesto, asistieron los bolicheros que habíamos convocado. Ellos pudieron darnos un pantallazo en cuanto a la experiencia, a la trayectoria y a las cuestiones que veían sobre la situación actual”, dijo.



“Le pudimos comentar las cosas en la que la Mesa de la Juventudes y los concejales coinciden, en cuanto a la legislación, a la oferta nocturna y los distintos puntos que se han venido planteando en el último tiempo”, agregó Ruiz.

En cuanto a su impresión de cómo fue la reunión realizada en la planta alta del Palacio Municipal, aseguró que “fue muy productiva, poder escuchar de primera mano a los bolicheros, la mirada que tienen y sus planteamientos hacia una política de Estado de años que se viene dando desde el Ejecutivo y, quizá, también la falta de atención desde el Legislativo que provoca que no haya una planificación a futuro, que no haya una mirada hacia la nocturnidad y el crecimiento, no solo en Tres Arroyos, sino también en las localidades, como pudimos vivir este año en Claromecó, que no tuvo una oferta nocturna”, afirmó.

“Estamos convencidos de que esto tiene muchos aspectos para trabajar en conjunto, todas las partes son responsables, debemos tomar el desafío y afrontarlo para poder trabajar y darle una solución a este tema. Las localidades, sobre todo las villas balnearias durante la temporada, han mostrado un factor interesante, pero también pensamos en la ciudad cabecera durante el año, y fundamentalmente en la primavera para generar diversos eventos para el sector juvenil y no tan juvenil, reconocemos que también hay mucha gente que requiere de eventos recreativos nocturnos”, consideró.

Sobre cuál es la idea que se trabaja desde la Mesa de Juventudes Políticas, planteó que busca “generar un punteo y poder llevarlo al Ejecutivo, y también tener contacto con la provincia para pedir y solicitar algunos cambios en la legislación, como pueden ser los horarios de entrada y de salida, eso fue algo muy discutido”.

Cambios en los horarios de la nocturnidad

“Una de las cuestiones es el horario”, dijo Ruiz refiriéndose al ingreso y egreso de los boliches o eventos nocturnos. “Coincidimos también desde la Mesa de Juventudes y los concejales que era una cuestión a ver, pero entendemos también que el Municipio está bajo de una Ley provincial”, recordó.

“También lo que tiene que ver con las habilitaciones, que es lo que se solicita y de qué manera se generan las normativas”, agregó.

“Hay una normativa vigente que quizás necesite una actualización, ya muchas veces requiere crear una excepción para poder habilitar un evento o un boliche. Así que entendemos que si una norma necesita tantas excepciones es porque hay que modificarla y aggiornarla al contexto actual”, manifestó.

En este sentido, Ruiz confirmó que la idea de la Mesa de Juventudes es seguir avanzando sobre esta problemática, además subrayó que le parece muy productivo que estén todas las partes involucradas en las reuniones y conversaciones, así de esta manera, lograrán tener una visión más abarcativa sobre la realidad que viven los sectores cercanos a la nocturnidad.

“Vamos a convocar a otros actores del Ejecutivo, como pueden ser el Secretario de Seguridad y el Director de Inspección General, para charlar distintas cuestiones, llegar a puntos en común y conocer qué se puede hacer desde el Legislativo, comprometer a todas las partes para lograr los mismos objetivos, que ya superen cualquier bandera o mezquindad política que se pueda dar”, consideró.

“Como jóvenes debemos dar el ejemplo y una imagen a la política actual para poder trabajar en algo que hace años que no se resuelve y que de una vez por todas hay que tomar la posta y darle un puntapié inicial”, finalizó.

