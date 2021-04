Mesa de Salud Mental: reclaman una política municipal activa

7 abril, 2021 Leido: 58

Se reunió hoy, como ocurre con frecuencia mensual, la Mesa de Salud Mental municipal. Se convocó a Patricia Crespo, a cargo del área de Adultos Mayores de la Municipalidad. Tras el encuentro, las concejalas Daiana De Grazia (Juntos por el Cambio) y Tatiana Lescano (Todos) indicaron que se abordaron cuestiones tales como el abordaje de necesidades de los adultos mayores en residencias geriátricas y la vacunación en las pensiones; la tarea de la Asesoría de Incapaces y la necesidad de destinar recursos al seguimiento de casos.

“Teníamos interés en saber cómo se trabaja en la salud mental de las personas que están hace un año ‘guardadas’ (sic) en geriátricos, conocer si se está haciendo algún tipo de encuesta o estadística, y respecto de la vacunación, sabemos que se está avanzando en geriátricos pero las pensiones están a la deriva, sin nadie que les lleve la información o los registros para que luego PAMI les permita acceder a la vacunación”, sostuvo De Grazia.

Lescano, en tanto, recordó que la Mesa tiene como objetivo “ir construyendo de a poco políticas en el marco de la nueva Ley de Salud Mental que implica la corresponsabilidad de los actores sociales, pero tenemos como obstáculo que el Municipio no tiene un área de Salud Mental comunitaria que coordine las acciones, cuestión que es suplida por el esfuerzo de los equipos técnicos de las instituciones. Pero necesitamos que el Municipio tenga una política activa de salud mental, con la creación del área, recursos humanos, económicos; que implica equipos técnicos en las localidades y los barrios, porque si no, tenemos un montón de pacientes externados con un acompañamiento que se hace a pulmón y termina haciendo que se reiteren crisis e internaciones”.

“Es fundamental optimizar los recursos del Estado, quizá no sea necesario generar cada vez más espacios. En tanto, estuvo la gente de la Asesoría de Incapaces, que controla alrededor de 600 personas, y que no tiene recursos tampoco para cumplir con este trabajo como se debería. Por eso debemos seguir trabajando para tratar de dar protección a quienes lo necesitan”, completó De Grazia.

Volver