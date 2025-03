Mesa Redonda de la Fiesta del Trigo: Articulación para el crecimiento

Este jueves, en la Sociedad Italiana, se realizó la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo, con la presencia de autoridades provinciales, encabezadas por el ministro Javier Rodríguez, de Desarrollo Agrario, y también llegó a la ciudad el director nacional de Agricultura, Jorge Gambale.

Asistieron, asimismo, representantes de la Chacra Experimental Integrada Barrow, Carbap, Acopiadores de Cereales, de los puertos de Quequén y Puerto Galván de Bahía Blanca, Argentrigo, CONINAGRO y Sociedad Rural Argentina.

Luego del Himno Nacional Argentino, hubo palabras de bienvenida del intendente Pablo Garate, quien afirmó:

“Gracias a quienes están participando, para el municipio nos llena de orgullo porque en esta mesa tenemos a quienes han tenido responsabilidades publicas y a representantes de distintos sectores con un tema que es puntual en el desarrollo y el progreso del país porque sentimos que lo que aportamos en termino de producción no siempre vuelve, por lo que cada uno pueda decir lo que piensa, siempre con respeto; este es el espíritu que queremos darle a la Mesa, y que al final del debate podamos hallar acuerdos mínimos para atender a la economía argentina para crecer, y generar desarrollo para nuestro país”.

Luego se presentaron, en este orden: Jorge Bahilo (ex Secretario de Agricultura), Natalia Carrasco, (directora de la CHEI Barrow), Diego Cavani (Puerto Galván), representante de Puerto Quequén, Pablo Ginestet (CARBAP), Daniel Aseff (Acopiadores de Cereales), Martín Biscaiaque (Argentrigo), Mario Raiteri (CONINAGRO), Mario Gramisu (Director Sociedad Rural).

El ministro Rodríguez, en su alocución inicial sostuvo: “es un gusto estar acá, considero a Tres Arroyos siempre como la Capital Nacional del Trigo, porque la Provincia tiene la mitad de la producción; cada vez que he venido a la Mesa Redonda, marcamos dos cosas: el trigo es importante para la Provincia y la Provincia es importante para el trigo, por lo que tenemos que lograr un desarrollo para la producción de trigo”.

Luego de la disertación del economista Carlos Melconián, invitado a participar con su disertación sobre el tema de las retenciones, quien a su vez hizo un análisis profundo de tiempo pasado y presente sobre el tema – ver aparte – se iniciaron las diferentes ponencias:

Bahilo: “plantear el tema es urgente para el sector agropecuario”

Jorge Bahilo, quien afirmó que “plantear el tema de las retenciones es urgente para el sector, ante el incremento de costos que ha sido importante ante la devaluación producida”.

Cavani: los derechos de exportación, a la obra pública

Diego Cavani de Puerto Galván dijo que “los derechos de exportación están destinados a la obra pública”.

Ginestet, de CARBAP: “Queremos reglas claras”

Pablo Ginestet de CARBAP expresó que “si hoy el ministro de economía sale a ver dónde puede gastar ese peso menos lo que tenemos que tener es un cronograma para el levantamiento del cepo, queremos reglas claras, porque el 30 de junio vamos a terminar de sembrar el trigo y el 1 de julio vamos otra vez al 30% de retención al trigo; ojalá encontremos esta salida del laberinto y empecemos a producir más”.

Biscaiaque: “Plantear una estrategia comercial”

Desde Argentrigo, Martín Biscaiaque dijo que “si no empezamos a involucrarnos vamos a estar complicados, y si no tenemos una estrategia comercial cómo vamos a salir a producir, hay que aprender, cambiar el chip, pensar estratégicamente, es la única forma de resolver el problema, pensando en cada uno, en los productores, es para pensar cómo hacer esto, hoy nosotros tenemos este plan de producción por necesidad y nos va bien, pero tenemos que estar atentos para buscar el negocio financiero sino se van a caer productores como se cayeron en la convertibilidad”.

Gramisu: “es fundamental agregar valor desde la semilla”

El tresarroyense Mario Gramisu, director del Distrito 3 de la Sociedad Rural Argentina dijo que “es fundamental agregar valor desde la semilla, adaptándonos a la demanda de los mercados internacionales impulsando el pago por calidad y mejorar la infraestructura de almacenamiento y transporte”.

Debemos aprovechar el mercado regional y potenciar la venta de productos procesados como fideos y galletitas, pero no podemos hablar de crecimiento si no hablamos de la parte impositiva. Entre 2002 y 2024 2200M de dólares aportaron los productores, recursos que podrían haberse volcado a mayor producción; yo no quiero levantar el cepo cambiario, pero garantizar productividad como h herramienta fundamental, el desafío es grande y como tresarroyense les digo que Tres Arroyos apunta a la eficiencia”.

Gramisu invitó a “mirar hacia adelante acompañados por la sociedad que tiene que entender que productores y trabajadores, tranqueras adentro trabajan para producir más; tenemos un gran desafío, felicito a la Municipalidad de Tres Arroyos y también agradezco a Javier Rodríguez por acompañarnos”.

Raiteri:”Se deben eliminar las retenciones”

Mario Raiteri desde CONINAGRO se refirió al tema y dijo que “nos preocupan algunos anclajes de la Macro por una falta de políticas a las economías regionales” y sostuvo que “tanto a nivel nacional como provincial se han creado ámbitos de discusión”.

“En el caso del orden nacional nos preocupa mucho el CONICET, el INTA, las Universidades, se lo hemos dicho al ministro Caputo” dijo y agregó como propuesta que “se deben no solo bajar las retenciones sino eliminarlas”.

Aseff: “habría que eliminar impuestos a la molinería”

Daniel Aseff, representante de los acopiadores, expresó que “habría que eliminar otros impuestos” y afirmó que “se están haciendo menos contratos con la molinería porque el alto costo que hay en la Provincia de Buenos Aires, porque los contratos que se hacen son condición de análisis de molinos, por la calidad que no se paga y no hace diferencia, la exportación en grado uno no lo paga pero si lo paga en grado tres porque la cadena queda entonces embretada por las condiciones que se tienen que cumplir”.

Jorge Gambale: “trabajar en conjunto a la hora de comercializar”

Jorge Gambale, director nacional de Agricultura, manifestó que “puntualmente en cuanto a trigo, me parece que tenemos que trabajar un montón en conjunto y avanzar a la hora de comercializar, y tal vez revisar lo que está en marcha; hoy escuchaba a los productores ya que se ha avanzado tanto en el mejoramiento de los cultivares; por otro lado, hay que ver el tema de la propiedad intelectual de la semilla, clave para mejorar la producción, con mejor calidad”.

Natalia Carrasco: “Podemos tener una mirada para saber dónde estamos parados”

La directora de la Chacra de Barrow, Natalia Carrasco dijo que la Experimental “es un lugar donde coexisten Provincia y Nación a través del INTA y de Desarrollo Agrario, estamos en la cadena de calidad e investigación: nos encontramos con un trabajo interinstitucional y podemos tener una mirada a largo plazo para saber donde estamos parados, con muchísima responsabilidad también, cuidando el recurso y poder sostener esta producción para las próximas generaciones también”.

Javier Rodríguez: “tenemos que pensar en un modelo de desarrollo, no vincular la macro con los sectores productivos para permitir el crecimiento”

Javier Rodríguez en el cierre de las exposiciones dijo que “tenemos que pensar en un modelo de desarrollo para permitir el crecimiento y las mejoras de vida en la población: estamos muy seguros que no podemos separar a la macroeconomía de los sectores productivos; lamentablemente a veces se piensa en eso y creo que el sector productivo forma parte de la economía y va a posibilitar ue cualquier modelo macro económico crezca; para pensar en esos sectores productivos hay que ver cuales son las trabas y como solucionarlas; sin lugar a dudas hay que trabajar de manera articulada en las distintas cadenas”. “Creo en un Estado que impuse a estas cadenas para su crecimiento y en definitiva un crecimiento colectivo y lo vinculamos luego a las políticas macroeconómicas; pero debemos saber dónde estamos parados; muchos reducen lo macroeconómico a lo financiero, pero ahí hay un error, es sencillo decirlo, pero difícil en plantearlo en la realidad, pero tenemos que tener la capacidad de pensar los dos ejes que tenemos por delante” afirmó.

“El gobierno nacional a través del dólar blend vuelca dólares a un sistema paralelo, es un ejercicio cotidiano para volcar dólares en el mercado para que el dólar este más barato, como política deliberada; sostener un dólar barato es una dificultad porque tiene que buscar dólares de donde sea, pero tenemos que buscar una solución y poder discutir porqué lo hace, seguro para contener la inflación; el gobierno busca eso como su mayor logro político pero el problema es que se sustenta porque requiere de mas dólares, pero esa es la dificultad, ahora esta yendo al Fondo Monetario para ver si se los dejan utilizar ahí”, explicó.

“Creo que hay que ir con medidas mas concretas a los productores pero hay mas variables, dependen de los precios de insumos, de la productividad, los rindes, la tasa de interés porque el ciclo productivo requiere reiniciarse, y también depende de un aspecto logístico en la comercialización, por lo que cuando hablamos de competitividad necesitamos infraestructura para asegurar la rentabilidad del productor y generar un plus para generar algo adicional pero si solo pensamos en los derechos de exportación no se solucionan los problemas”, dijo.

“Es fundamental que haya ciencia y tecnología, para el desarrollo de nuevas semillas, para mayor eficiencia, pero hoy lamentablemente tenemos un gobierno nacional que desmantela el INTA y nos corta las piernas de acá a cinco años, por lo que es clave lo que estamos invirtiendo en las Experimentales para lograr la continuidad y también mejorar la logística, de manera general que trasciende lo productivo, pero lo incluye. El Banco Provincia juega un lugar clave porque es nuestra mirada, y en la segunda semana de marzo estarán ya las líneas de crédito, para poder acompañar la calidad en la producción, para buscar mercados y poder contar con cierta información para que esa calidad se pague, eso hay que resolverlo con la cadena, pero tenemos una trayectoria en la Provincia de Buenos Aires, la política internacional como pelearse con Brasil cuando es nuestro mercado mas importante es un error del gobierno nacional”, sostuvo.

Quiero resaltar en el financiamiento y la sustentabilidad en las buenas prácticas agrícolas que devuelve a productores una parte para poder afirmar la sustentabilidad que permita mirar hacia adelante, articulando los sectores como se ha hecho acá”,concluyó.

Cerró el evento el intendente Garate, agradeció a todos y manifestó que “la articulación es siempre buena y en esta Mesa se cumplió el objetivo del rol de la pluralidad para que en algunas cosas nos pongamos de acuerdo”.

