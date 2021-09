Metalúrgica BF y una amplia variedad de productos y servicios para camiones

Metalúrgica BF ofrece una amplia variedad de productos y servicios vinculados al transporte automotor. Las actividades principales de la empresa están vinculadas a carrocerías para camiones, carrozado de acoplados, reparaciones, mantenimiento, arenado y pintura, y recientemente incorporaron certificaciones de carrocerías, certificado de trabajo en cambio de paso en los camiones, agregado de un tercer eje, escalamiento, todo lo relacionado con certificaciones y patentamiento y la venta de unidades nuevas como bateas, semis, carrocerías volcadoras, entre otras. “En ese aspecto tenemos la posibilidad de tomar usados, hacer permutas y planes de financiación de acuerdo a las posibilidades de los interesados. De alguna manera buscamos apoyarnos unos a otros”, aseguró uno de sus responsables, Manuel Blanco.

Estimó en este sentido que el movimiento de la firma es sostenido, pero en un mercado deprimido y con inconvenientes. “La problemática de los camioneros es real y nosotros estamos inmersos en eso. Pero en nuestro caso, como en otros rubros, la pandemia ‘benefició’ un poco porque al no gastar en otras cosas, la gente se volcó a realizar algunas inversiones. Pero falta mucho, faltan créditos serios para el trabajo, y no se sabe si han subido mucho los productos o si la plata perdió valor. Se habla de números muy grandes para cosas muy chicas. No obstante, la visión nuestra es la de crecer siempre, y hacer cosas nuevas”, aseguró Blanco.

La firma, ubicada en Olivero Duggan 1225, tiene sus puertas abiertas de lunes a viernes en horario corrido, de 7.30 hasta las 19, y los sábados de 7.30 a 12.30. “Tratamos de atender las necesidades de los clientes y cumplir en ese sentido, porque el camión es una herramienta de trabajo y no puede esperar”, finalizó Blanco.

