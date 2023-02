Mi escritura, mi casa: Kicillof encabezó la entrega de 308 títulos de propiedad en Tandil

8 febrero, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de entrega de 308 escrituras gratuitas en beneficio de familias del municipio de Tandil. Fue en el Teatro del Fuerte, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el intendente local, Miguel Ángel Lunghi; y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre.

En ese marco, Kicillof señaló que “estamos brindando seguridad jurídica a 308 familias que alcanzaron la casa propia pero no habían podido concluir el trámite que les otorgaba el título de propiedad”. “Con esta iniciativa, no solo se facilita el acceso al crédito para mejoras, sino que se garantiza el legado para que el hogar quede en manos de las próximas generaciones”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador afirmó que “estamos cumpliendo el derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica de las y los trabajadores que pelearon mucho por sus casas”. “Lo hacemos con escrituras que se entregan de forma gratuita y saldando todas las deudas que pueden haberse acumulado en materia de impuestos inmobiliarios”, manifestó.

El programa Mi Escritura, Mi Casa es una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. Con los entregados hoy, ya se alcanzaron los 715 títulos de propiedad gratuitos facilitados por la provincia en el partido de Tandil.

Por su parte, Alak subrayó que “desde el Gobierno provincial llevamos adelante este ambicioso plan que nos permitió entregar más de 76 mil títulos de propiedad”, al tiempo que resaltó que “el Estado tiene la responsabilidad de intervenir ante una situación que afecta a muchas familias bonaerenses: esta política es la herramienta para devolverle a nuestro pueblo la alegría y la tranquilidad de la casa propia”.

Las escrituras alcanzaron también a la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado (ATAD) y se otorgó al barrio SMATA una prescripción adquisitiva que representa un avance importante en el proceso de regularización dominial.

Al respecto, el intendente Lunghi destacó que “a partir de hoy más vecinos y vecinas de Tandil van a tener seguridad jurídica y podrán disponer totalmente de sus casas, tendrán la posibilidad de obtener un crédito y vivirán con más tranquilidad y dignidad”. “Esta es una excelente política pública en la que trabajamos de forma mancomunada y sostenemos en el tiempo para ayudar a la gente”, dijo.

“Esto es posible a partir de políticas públicas que tienen continuidad en el tiempo para consolidar el sueño que se inicia con la casa propia y que luego adquiere una significación hacia adelante, pensando en aquello que dejamos a nuestros hijos para que tengan un futuro mejor”, expresó Iparraguirre y agregó: “La escritura permite luego obtener créditos como los que provee la provincia con Buenos Aires CREA, que este año va a seguir trayendo alegrías a los vecinos y vecinas de Tandil”.

Por último, Kicillof remarcó que “además de las escrituras, hemos realizado los trámites que convierten a las propiedades en bienes de familia para que las familias bonaerenses que esperaron durante mucho tiempo sepan que su casa está protegida y que nadie se las va a poder sacar”.

Estuvieron presentes en la jornada los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; y de Benito Juárez, Julio Marini; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Trabajo, Walter Correa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; la diputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui; y su par José Ignacio “Cote” Rossi.

También participaron el rector de la Universidad del Centro (UNICEN), Marcelo Aba; el titular de PAMI local, Facundo Llano; los concejales Darío Martínez, Juan Arrizabalaga, Juan Manuel Carri, Darío Nicolás Carrillo; las concejalas Nélida Sereno, Guadalupe Gárriz y Daiana Esnaola; y la inspectora Jefa Distrital de la DGCyE, María Florencia Mena.

