“Mi pobre angelito argentino”: fue a Bariloche de viaje de egresados, se lo olvidaron y se hizo viral

11 julio, 2023

En la época de los viajes de egresados, no puede faltar la anécdota. Esta es la historia viral de Lautaro, el estudiante que se olvidaron en Bariloche.

La usuaria de Twitter @avrulara_ publicó una conversación con su mamá en el que relatan una particular historia que rápidamente se hizo viral: su primo Lautaro, quien se había ido de viaje de egresados a Bariloche, fue olvidado en el aeropuerto justo antes de salir. El tuit rápidamente se viralizó: más de 100 mil likes y más de 2 mil retuits en pocas horas. ¿Esta es la historia de nuestro propio Pobre Angelito?

Según la foto publicada por la usuaria, a Lautaro, oriundo de Mar del Plata, se lo olvidaron en Bariloche porque se había quedado dormido en el aeropuerto y el avión despegó sin él: ¿distracción, culpa imperdonable de la empresa o ambas?

Rápidamente, la prima de Lautaro realizó un hilo en Twitter actualizando el minuto a minuto de la historia: estaban casi todos dormidos esperando abordar porque viajaron post boliche, los amigos lo llamaron por teléfono para avisarle que se apure y cuando él se despierta para ir le habían cerrado la puerta”.

No obstante, minutos después detalló que el conflicto de Lautaro ya se estaba solucionando: lo subieron a un avión y ahora en buenos aires lo llevaron a retiro para luego tomarse un micro a mar del plata”.

El último tuit del hilo fue el final feliz para Lautaro y su inolvidable viaje de egresados: “Lautaro ya está en Mar del Plata”.

Luego de que se viralizara la historia, el papá de Lautaro dialogó con Nosotros a la Mañana, un programa de El Trece. En la entrevista contó cómo había vuelto Lautaro: “cansado, llorando, fue todo un trauma. “Cuando recibo el mensaje diciendo papá me quedé dormido, se fueron todos y me quede solo en el aeropuerto. Yo pensaba que era una broma. Se durmió y cuando se despertó no había nadie. ¿Te imaginas una criatura menor de edad en la otra punta del país?”, dijo el padre del joven.

Ante la sorpresa y la resolución de qué hacer con Lautaro, desde el programa le preguntaron si alguien de la empresa de viajes se había comunicado con él: “no hablé con nadie, nadie me llamó. Un representante me dijo que lo iban a llevar a un hotel, que le iban a dar de comer, que me quede tranquilo. Yo no sabía quién era ese hombre. La coordinadora se enteró cuando estaba llegando a Buenos Aires y tampoco me llamó”. Finalmente, aunque la historia no tuvo un final trágico, el papá de Lautaro sentenció que iba a realizar acciones legales contra la empresa de viajes de egresados. (infocielo.com)

