Mia Rodríguez bicampeona provincial

31 mayo, 2026 0

Mia Rodríguez se consagró bicampeona al ganar el Provincial U14 desarrollado en la pista del Polideportivo de Tandil y clasificó para otro campeonato argentino.

La atleta “Correcaminos” de la Escuela Municipal de Atletismo corrió los 1200 metros en gran tiempo de 3’54” y así se convirtió en bicampeona provincial, ya que la semana pasada había ganado el de Cross Country en Balcarce.

Una tarea formidable de la atleta de 12 años, que ganó de principio a fin la carrera.

Ahora se vienen semanas importantes para Rodríguez ya que en los próximos fines de semana tendrá sus primeras participaciones en Campeonatos Argentinos, el 6 en el Nacional de Cross en Balcarce y el 13 y 14 en el Nacional de Pista U14 en Tandil donde tener apoyo va a ser muy importante.

Por su parte otro destacado del equipo en el provincial fue Bautista Larragueta, que peleó hasta el final por el bronce y finalmente fue 4° en los 1200 con gran tiempo de 4’02” y también clasificó al Nacional. Larragueta fue bronce en el de Cross así que al igual que Rodríguez tendrá sus 2 primeros campeonatos argentinos en las próximas semanas.

Otra representante del equipo fue Chloe Alanís en los 1200, que hizo su mejor marca, 4’49” y llegó en el puesto 11°.

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