Micaela Polak: “Este gobierno viene a liquidar Radio Nacional”

11 junio, 2024

“Este gobierno viene a liquidar Radio Nacional”, sentenció por LU 24 la delegada de SIPREBA Micaela Polak.

“Radio Nacional está en una instancia previa a una posible privatización con el vaciamiento que eso implica”, sostuvo.

“Desde que asumió este gobierno, lo único que hizo fue profundizar lo que viene sufriendo la radio desde hace varios años y directamente viene a liquidarla”, advirtió.

“Con esta gestión ha habido algunas instancias de alarma, como casos de censura, pero sobre todo el recorte de cuestiones presupuestarias que hacen a la programación y al servicio público que brinda”, añadió.

En tanto, Polak explicó que “han anunciado que habrá un plan de retiros voluntarios, como hubo en TELAM con la salvedad de que no fueron muy voluntarios porque están en una pausa y ante la incertidumbre absoluta que genera el no trabajo con las consecuencias psicológicas que eso tiene”.

También lamentó que “no trabajamos más los feriados, ni en grandes momentos del fin de semana, cuando sabemos que es fundamental como compañía y también para informar, sobre todo por ser cabeza de Defensa Civil en diferentes lugares del país donde es necesaria porque es el único medio de comunicación que existe y esto incluye a los celulares porque donde no hay señal está Radio Nacional”.

Finalmente, advirtió que “la Televisión Pública está en una situación peor, ya que desde el día uno viene sufriendo censura directa sobre determinados contenidos en el informativo y un apagón en la programación que no tiene que ver con el noticiero”.

