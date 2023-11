Micaela se recibió del Centro Universitario de la UFASTA

Micaela Fernanda Quinzio, se recibió en los últimos días de profesora en la lengua inglesa y en diálogo con LU 24, contó sus sensaciones luego de este logro y también agradeció al Instituto del que formó para como estudiante.

En este sentido, Quinzio comentó: “acá en la sede de UFASTA, me sentí como en casa. Sonia y todo su equipo me recibieron de brazos abiertos desde el minuto uno que entré acá y también hasta el último momento.”

Y agregó: “Hay una egresada más y otra en camino, en mi caso he llevado la carrera al día y al ser virtual, ha sido realmente federal. He realizado trabajos de Córdoba y Tandil, y cursé con personas de Ushuaia, Neuquén, Morón y hasta Misiones. Todas estas experiencias y los gestos de amabilidad que han tenido para conmigo realmente me engrandecen como persona y como egresada. Estoy muy feliz de haber estudiado acá.”

