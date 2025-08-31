Micro despistó en Ruta 5 a causa del temporal y terminó en el agua

31 agosto, 2025 0

Un micro de larga distancia sufrió un despiste en la Ruta Nacional 5, en un tramo situado entre Carlos Casares y Pehuajó, provincia de Buenos Aires.

El ómnibus, de la empresa Plusmar, que transportaba a 50 pasajeros con destino a la localidad de América, terminó cayendo en un canal de agua ubicado al costado de la ruta.

Según contó el chofer, el accidente se produjo a causa de una fuerte ráfaga de viento que desestabilizó al vehículo y lo hizo perder el control.

La fuerte lluvia y el viento redujeron la visibilidad y complicaron la conducción. “Veníamos despacio porque el clima estaba imposible. Decidí frenar, pero la ráfaga nos empujó hacia la banquina”, explicó.

Afortunadamente, no se registraron víctimas de gravedad entre los ocupantes, aunque el episodio generó gran preocupación entre los pasajeros al quedar el micro sumergido en el agua.

El hecho ocurrió en medio de un temporal que azotó la zona, con ráfagas intensas que complicaron la circulación en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Volver