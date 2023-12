Miguel Gargaglione: “deseo que los hogares de San Cayetano puedan vivir en paz”

25 diciembre, 2023

“Es una navidad distinta, con un poco de incertidumbre a lo que es a nivel económico. Son fechas para reflexionar y que nos una más que nunca para seguir luchando, creciendo y salir adelante. Deseo que todos los hogares de San Cayetano puedan vivir en paz y con una buena calidad de vida, pese al contexto que a veces no ayuda”, comentó este lunes el intendente municipal de San Cayetano, Miguel Gargaglione en conversación con LU 24.

Y agregó: “es un quinto mandato, parece mentira. Cada mandato uno tiene distintas expectativas, porque algunas ya se han ido concretando y otras todavía no. Nosotros no tenemos que perder de vista el futuro y hacia eso tenemos que tratar de llegar, seguramente en este contexto no tenemos las posibilidades de poder hacerlo como lo hicimos en otra época.”, agregó.

Finalmente, dio un mensaje para la ciudadanía y concluyó: “espero que hayan pasado una linda Noche Buena, rodeados de seres queridos, amigos, familiares y tener la esperanza que vamos a salir a adelante. Siempre con trabajo y unidos, porque si no yo creo que es imposible. Hay que mantenerse firme en las convicciones y tratar que este mal momento pase.”

Volver