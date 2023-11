Miguel Gargaglione: “es necesario que haya cambios en el gabinete”

15 noviembre, 2023

Miguel Gargaglione, actual intendente reelecto de San Cayetano, habló este miércoles por la mañana con LU 24 y detalló acerca de cómo vienen trabajando en estos últimos días en la conformación del nuevo gabinete.

En este sentido, Gargaglione expresó: “seguramente habrá algunos cambios, en todas las líneas. Desde las secretarías, direcciones, coordinaciones, jefaturas, no sé en qué porcentajes, pero habrá cambios porque creo que es necesario. Va a haber funcionarios o funcionarias que estén en un área y pasen a otra, porque han sido realmente eficientes. Es bueno que cambien de aire y que también puedan seguir al lado mío”.

Y sobre sus preocupaciones, agregó: “lo más importante de mi nuevo mandato es resolver la coyuntura que estamos viviendo, que es muy difícil. Estoy preocupado, la situación económica golpea a la actividad privada y al municipio. Estamos preocupados por los ingresos de los asalariados municipales, por mantener y sostener bien nuestros servicios, por aquellos vecinos que se acercan a acción social y nunca antes lo había hecho. Este año llegaremos con superávit, pero seguramente que será muy ajustado.”

“queremos terminar todo lo que hemos empezado, en algunos casos puede haber obras con actualización en forma permanente. Pero hay otras que no, y el municipio se tiene que hacer cargo. Las piletas son un salto de calidad, y estamos muy cerca de terminarlas. Creo que en enero vamos a estar terminándolas, pero sin lo que es el servicio de confitería”, remarcó.

Y concluyó: “lamentablemente, hoy por hoy, no estamos en condiciones de volver a hacer lo que hacíamos ante, creo que hay que ser conscientes del momento en el que vivimos. No serán años fáciles, pero nos presentamos para eso y la gestión buscará siempre seguir transformando San Cayetano”

