Miguel Gargaglione: “trabajaremos pensando lo mejor para San Cayetano”

23 octubre, 2023

Este domingo y con más del 50% de los votos, el intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione logró la reelección y seguirá gobernando por otros cuatro en años ese distrito. Este lunes, conversó con LU 24, dio sus sensaciones luego de los comicios, el orden nacional y su futuro mandato.

En este sentido, Gargaglione comentó: “estábamos bien, nunca subestime a nadie, pero estábamos con un margen para ganar holgadamente como lo hicimos. Aseguramos 4 años más de un formato, así que a partir del 10 de diciembre iniciaré el quinto mandato, así que estamos todos muy felices. Es un orgullo de que el pueblo me haya dado de nuevo esta oportunidad.”

Sobre los resultados nacionales, dijo: “en agosto tuvimos una sorpresa y ahora tuvimos otra. Trato de mirar en positivo y ojalá que las elecciones se ganen con propuestas y no porque al otro le vaya mal. Al gobierno nacional no le está yendo bien, sobre todo en la economía, que quién es que se presenta como candidato a presidente y hace una muy buena elección.”

Y fue autocrítico sobre su partido y agregó: “creo que nosotros seguimos cometiendo errores como espacio. Nace desde el 2015, donde no hubo un gobierno de coalición y ahora hubo una interna despiadaa que hace que lleguemos como llegamos. Sin darle solidez en las ideas y tranquilidad, que es algo que necesita la gente. Pero bueno, lamentablemente estos son los resultados. A mí me preocupa todo esto y tengo bronca con los propios”.

Finalmente, y de cara a lo que viene, concluyó: “vamos a seguir manejándonos como nos hemos manejado. Sabemos que vamos a trabajando muy bien con el gobernador Axell Kiciloff y siempre estaremos pensando en lo mejor para San Cayetano y mirando hacia adelante.”

