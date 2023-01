Miguel Gargaglione y su reelección: “estoy motivado”

9 enero, 2023

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione se manifestó en pro de un nuevo mandato, habilitado por la ley que permite ir a un nuevo período gubernamental.

“Me parece que esta posibilidad que nos da la ley abre la oportunidad de un mandato más, y creo que en mi caso personal y particular me parece que puedo hacerlo, y luego vendría una transición con el grupo político que pueda continuar en 2027. Para eso hay que ganar las elecciones, pero el entorno mío y el grupo que rodea la gestión està pasando un buen momento de gestión y sería empezar en una transición para el 27” relató.

“Estoy motivado creo que ha sido un buen momento, pandemia de por medio, y ante esas adversidades uno resuelve y en la actualidad uno ve obras en marcha como el complejo deportivo en el Balneario, trata de utilizar la mejor manera de las herramientas que da la política como es gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales que son los recursos que manejan”, agregó.

“Si yo viera que está todo hecho no me presentaría pero creo que hay cosas para hacer, para pensar en el futuro y pese a los inconvenientes que tiene Argentina, que son muchos y grandes, tiene un gran potencial y en algún momento encontrara un rumbo para solucionar los problemas de la gente”, reflexionó Gargaglione.

La temporada veraniega: “El Balneario está a pleno”

“Estamos con un lleno total en nuestra villa balnearia, le fuimos dando al lugar pequeños saltos de calidad, y si le gente se volcó luego de la pandemia algo bueno tendremos para ofrecer; tenemos todo colmado, los tres camping llenos descartando turistas. Son alertas, situaciones de pensar en el futuro y seguir en el camino que vamos”, agregó.

“Las autoridades del comité radical deben reflexionar, están ausentes”

Respecto a la situación interna que vive el radicalismo sancayetanense, y si habría una PASO entre él y otro candidato por la UCR, el jefe comunal afirmó: “Seguramente iremos a las PASO, hoy día las autoridades del comité están ausentes por completo; las que dejaron su mandato y las que deben comenzar no están y son estrategias, sea perdido mucho el diálogo, en un comité en el que estábamos unidos”, dijo

“Necesitamos reglas de juego claras, porque de esta manera como se está manejando la cuestión política a nivel comité, es posible que nos limitemos, y no quiere decir que se vaya a perder la elección, pero puede ocurrir, ya lo hemos visto en otros distritos; los problemas internos llevan a un debilitamiento que no le sirve para nada al partido”, sostuvo.

“ Una crítica constructiva para las autoridades es que tendrían que aparecer por el comité , abrir el debate y no tomar decisiones inconsultas, pero seguramente iremos a las PASO y si la población nos apoya iremos a la definitiva”, afirmó.

