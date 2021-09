Miguel Lazarte y un repaso por su carrera en el Día del Boxeador

14 septiembre, 2021 Leido: 91

En el día del Boxeador, el tresarroyense Miguel Lazarte repasó su trayectoria con la radio, que incluye el hito de haberse convertido en campeón argentino después de cinco intentos, aquí en Tres Arroyos, y sus peleas con campeones mundiales como Santos Laciar y Gustavo Ballas. “En Tucumán estuve casi por ganarle a Laciar pero ya se estaba preparando para pelear un título del mundo y fue muy difícil. En nuestra primera pelea empatamos, en la segunda me ganó él en Córdoba y de ahí fue a pelear por el campeonato del mundo”, recordó.

Hoy, Lazarte no entrena porque la pandemia frenó las expectativas de los chicos. “Si uno se prepara tiene que pelear, es muy difícil saber que uno no va a subirse al ring. Los chicos se entusiasman y no hay festivales”, advirtió, tras recordar que él mismo arrancó a los 9 años y a los 10 ya se subió al cuadrilátero.

“Yo vivía con mi abuela, que ya tenía un hijo boxeador, Santos Lazarte, entonces no quería que yo peleara. Pero logré vivir del boxeo, en dos peleas me compré mi casa, me alcanzó más o menos para vivir, y empecé a trabajar ya de grande”, aseguró.

Hoy, mira boxeo por televisión y según admite, no se pierde una. “Miro todo, pero lo que no me gusta es cuando dejan pegar mucho al boxeador, cuando hay mucha diferencia de uno a otro. Ahí es inútil seguir peleando salvo que pegues fuerte y te juegues a ganar en la última mano”, consideró. Y se identificó por su estilo con el boxeador minimosca Agustín “El Avión” Gauto.

