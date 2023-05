Miguel San Román: “Sánchez cambió Tres Arroyos”

19 mayo, 2023

El presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, destacó por LU 24 que Carlos Sánchez “con todo el trabajo que hizo en 20 años como intendente, cambió a Tres Arroyos estructuralmente y casi socialmente con la creación del CRESTA”.

“Es un ejemplo que deja para los que vienen detrás. Sánchez ha sido el líder del Movimiento Vecinal, trabajó los 365 días de cada uno de los 20 años que estuvo al frente del municipio y será un intendente recordado por tanta gestión y logros obtenidos junto a los tresarroyenses para que la ciudad sea una de las más importantes de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Además, San Román comentó que “él había manifestado que el Movimiento Vecinal y la Municipalidad necesitaban una renovación, lo que es cierto, pero uno habla con Sánchez y tiene proyectos a cinco o seis años, entonces siempre quedaba la posibilidad de un nuevo mandato. Por todo lo que le ha dado a Tres Arroyos, haber tomado esa decisión es comprensible y le vendrá muy bien para disfrutar con su familia”.

Sobre lo que viene, dijo que “el vecinalismo tiene la difícil tarea de encontrar a la persona que esté a la altura de las circunstancias para poder presentarnos a elecciones y darle la mejor posibilidad a los tresarroyenses para elegir a un nuevo intendente que esperemos que sea del MV”.

Por otra parte, mostró cautela ante los trascendidos que dan a Claudia Cittadino, Werner Nickel y Mariano Hernández con chances de ser candidatos, aunque no los descartó. “A tan poco tiempo de que el intendente de mayor trayectoria del Movimiento Vecinal presentó su renuncia a una postulación me parece que tirar algún nombre no es conveniente, al menos por estos días”, concluyó.

