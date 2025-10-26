(audio)Milei: “A partir del 10 de diciembre, tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”

El presidente Javier Milei destacó que “el país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria”, al celebrar el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Hemos logrado salir y hoy Argentina es reconocida en todo el mundo por lo que hemos hechos en los últimos dos años”, dijo Milei y llamó a “afianzar el camino reformista”.

“Si vieras que linda que está la Argentina y que lindo le queda el violeta. Hoy claramente ha sido un día histórico, el pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, dijo el Presidente desde el búnker de La Libertad Avanza.

Y agregó: “Deseo darles las gracias a todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando la BUP que nunca se había podido pasar. Contrario a lo que es el incentivo de los oficialismos, porque termina con la trampa, dijimos que lo íbamos a hacer y lo hicimos porque estamos a favor de un sistema democrático transparente”.

“Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado. Pero este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Por eso, quiero darle las gracias a cada uno de ellos porque la característica de este Gabinete tiene que ver con la generación de resultados permanentemente”, apuntó.

Además, el jefe de Estado hizo una convocatoria a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”. “Ahora sí podemos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”, agregó.

