Milei al Congreso: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante” (audio)

Milei al Congreso: "Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante"

8 agosto, 2025

Acompañado por parte del equipo económico, el Presidente Javier Milei defendió los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones, restitución de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad sancionadas por el Congreso hace un mes.

Por cadena nacional, que duró 23 minutos, el jefe de Estado anunció una serie de medidas “para amurallar el déficit cero y la política monetaria” del Gobierno y le advirtió al Congreso que, si insisten en sancionar leyes o vetar decretos que atenten contra el equilibrio fiscal, deberán sacarlo de la Casa Rosada “con los pies para adelante”.

Principales definiciones

* “Vinimos a arreglar la economía de raíz, y eso es a través del orden fiscal, monetario y cambiario. La inflación se ha desplomado. Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas. Y los salarios le vienen ganando a la inflación. Nada valioso en la vida ocurre de la noche a la mañana. No se dejen engañar por los que llevaron al país”.

* “En el último mes el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal. Usando causas nobles como excusas promulgan leyes que llevan a la quiebra al Estado nacional. La inflación se ha desplomado”.

* “Sería fácil acompañar cualquier iniciativa como hicieron los anteriores presidentes, pero mi tarea no es hacer lo que me conviene a mi en términos de poder. No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de la decadente historia. Aumentar el gasto público es un acto destructivo”.

* “Aumentar el gasto público es destructivo. Es importante explicar porque aumentar el gasto publico es destructivo, cuando un estado gasta mas de lo que gana genera emisión y eso produce inflación. Es un fenómeno monetario que genera caída en la oferta de dinero”.

* “Frente a los continuos intentos de atentar contra el programa del gobierno quiero anunciarle que en los próximos días estaremos tomando medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno”.

* “En primer lugar, el lunes firmaré una instrucción al Ministerio de economía para prohibir que el tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El tesoro no podrá solicitar dinero al Banco Central para financiar su gasto”.

* “En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Cada peso nuevo que quieran gastar debe tener un nombre y un apellido”.

* “Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. también establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”.

* “No vamos a volver al pasado y al sendero de la decadencia. Al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos”.

* “Si queremos que la inflación siga bajando, que la pobreza continúe en retirada, que los ingresos aumenten y el nivel de vida mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso”.

* “Hoy les pido a ustedes, miembros del Congreso Nacional que, por una vez, estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra gran nación, y le pido a la sociedad que confíe en el proyecto. Les aseguro que este gobierno no va a claudicar en su lucha para eliminar la inflación, mantener el superávit fiscal y terminar con los privilegios de la política”.

