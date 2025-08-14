Milei cerró el acto en La Plata con duras críticas a Kicillof y el PJ

14 agosto, 2025 0

Javier Milei encabezó este jueves el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense, donde presentó a sus candidatos para las distintas secciones electorales. A lo largo de su discurso en el Club Atenas, el mandatario optó por polarizar con el gobernador Axel Kicillof, a quien le dedicó una serie de insultos y lo acusó de “psicopatear a la población”. Así, destinó duras críticas contra la gestión bonaerense y reforzó la controvertida consigna de “Kirchnerismo Nunca Más”.

Además, asoció al peronismo con el escándalo del fentanilo y dijo que quienes votan al kirchnerismo han sido infectados “con parásitos mentales”. Bajo estos argumentos es que reclamó la participación del electorado en las próximas de medio término.

“Los bonaerenses de bien no pueden permitir que se salgan con la suya. Hay que votar como si se tratara de un acto de defensa personal. Si no votan un cambio, van a votar los otros, los clientes o ñoquis del gobierno provincial”, advirtió Milei. “Pocos recuerdan un momento en que la Provincia haya estado peor que ahora”, sentenció.

