Milei cerró la campaña en Rosario: “Tenemos la posibilidad de cambiar la cara al Congreso”

23 octubre, 2025 0

El presidente Javier Milei encabezó en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza, acompañado por gran parte de su Gabinete y por candidatos de todas las provincias para las elecciones legislativas del domingo. El mandatario llamó a votar a su espacio y remarcó: “Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita”.

De esta manera, le habló a la juventud y remarcó: “No comentan el mismo error que nosotros, no desperdicien esta oportunidad. Les pido que salgan y sigan militando como en 2023, cuando convencieron a sus amigos y familiares de hacer lo imposible. Si hay algo caracteriza a este Gobierno es haber hecho posible lo que todos decían que era imposible”, dijo y agregó: “No aflojen, vamos por el buen camino. Esta vez va a tener sentido”, reiterando el lema de la campaña libertaria.

Al inicio de su discurso, el Presidente describió el escenario de crisis que había en el país cuando llegó a la Casa Rosada. “En 2023, todos los argentinos dijeron basta”, enfatizó, y explicó, por primera vez: “Dije que iba a enfrentar a los problemas de raíz, y por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y lo hicimos”, mencionó en referencia a su acto de asunción.

Puso el foco en la inseguridad, un tema central en Rosario, y destacó el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con quien se acercó al frente del escenario mientras el público los ovacionaba. “Esta ciudad estaba infectada y condenada por el narcotráfico hasta que llegó Bullrich con el Plan Bandera y los sacamos a patadas”, subrayó.

Respecto al escenario actual, Milei apuntó contra la oposición por haber afectado su gestión en el último año: “Cuando la máquina venía a todo vapor pusieron en marcha la máquina de impedir. De todas formas, destacó que “a pesar de eso, y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”.

“Necesitamos tener un Congreso más sólido para poder continuar en el camino del equilibrio fiscal, para continuar con la estabilidad financiera, en la lucha contra la inflación y terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en Argentina”, dijo al destacar la gestión económica del Gobierno y prometió que “para mitad del año que viene la inflación va a ser un mal recuerdo de la Argentina”.

Si bien reconoció que la situación del país está “lejos de los objetivos” pero sostuvo que “bajar la inflación, bajar la pobreza, bajar la indigencia nos muestra que vamos por el camino correcto”.

Volver