Milei dará una cadena nacional a las 21:00 para explicar los vetos

8 agosto, 2025 7

El presidente Javier Milei dará esta noche a las 21 una cadena nacional para explicar los vetos a discapacidad y jubilaciones de esta semana. Lo adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Yo no voy a hablar de los vetos ni del Congreso porque hoy a las 9 de la noche hay una cadena nacional que va a estar brindando el Presidente de la Nación precisamente haciendo alusión a esos temas”, explicó el funcionario.

